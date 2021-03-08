رئيس "كهرباء مصر العليا": توصيل التيار الكهربائى لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة أشرفت على مشروع توصيل التيار الكهربائى لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى بقيمة 92 مليون جنيه.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأحمال الكهربائية التى تم توصيلها لاستصلاح 40 ألف فدان بلغت 50 ميجا فولت أمبير، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المشروع أكتوبر الماضى.

وتابع أبو وردة، أن التكلفة الإجمالية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بنطاق محافظة أسوان بلغت ما يقرب من 1244 مليون جنيه، موكدا أنه تم تمويل خطة التطوير من خلال الخطة الطموحة والذاتية وخطة إحلال الخطوط الهوائية.

وأوضح أبو وردة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة الممولة من الدولة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2020 بتكلفة بلغت 480 مليونا و539 ألف جنيه، موضحا أن خطة التطوير الذاتية لشركة مصر العليا بنطاق محافظة أسوان بلغت 123 مليون جنيه.

وأشار أبو وردة إلى أنه تم الانتهاء من إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية لعدد 124 عملية بإجمالي طول كابلات بلغ 44 كيلو متر بقيمة إجمالية 45 مليونا و493 ألف جنيه.