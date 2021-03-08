رئيس جامعة قناة السويس: تصحيح 45 ألف ورقة إمتحانية بكليات الآداب والتربية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات أسبوعياً ما يقرب من 37 ألفا و532 طالبا فى سهولة ويسر وسلامة.

وتابع زكى أن الامتحانات اليوم الاثنين تتم داخل 12 كلية بالجامعة وهى كليات التربية الرياضية، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، السياحة والفنادق، الألسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الحاسبات والمعلومات والمعهد الفنى للتمريض.

ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان كليات الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والسياحة والفنادق.

وتابع شقيدف الإمتحانات داخل كلية التربية وكان فى استقباله الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والذى أكد أن 2674 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم على فترتين حيث يؤدي 1279 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى جميع الشعب الامتحانات بالفترة الصباحية، كما يؤدى 1395 طالبا وطالبة بالفرقة الثانية الامتحانات بالفترة المسائية.

وأضاف الدكتور مدحت صالح أن عملية التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بالكلية تسير بالتوازي مع العملية الإمتحانية ووصل عدد الأوراق التى تم تصحيحها حتى الآن 25 ألف ورقة إمتحانية.

وواصل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية الآداب والعلوم الإنسانية حيث استقبله الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والذى أشار أن 3206 طلاب وطالبة يؤدون امتحانات اليوم الفرقة الأولى وعددهم 1563 طالب وطالبه بالفترة الصباحية و1643 طالب وطالبة بالفرقه الثالثه يؤدون الإمتحانات بالفترة المسائية.

وعن التصحيح الإلكتروني بوحده القياس والتقويم بالكلية أشار الدكتور عادل السعدني أن إجمالى عدد الأوراق الامتحانية الإلكترونية التى تم تصحيحها بلغ 20 الف و300 ورقة إمتحانية يمثلون 260 مقرر دراسى لجميع الفرقة الدراسية.

وأنهى الدكتور محمد شقيدف جولته الصباحية للإمتحانات بتفقد لجان كلية السياحة والفنادق حيث تعقد الإمتحانات تحت إشراف عام الدكتور عبد الرحمن حجازي عميد الكلية ويؤدي الإمتحانات بالكلية اليوم 677 طالب وطالبة 402 بالفرقة الأولى و 275 بالفرقة الثالثة على فترتين جاء ذلك وفق ما ذكرته الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



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