دفاع عمر جابر يتحدث عن كواليس تنازل موكله للمتهمين بتهديده بالقتل.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع" فيديو لدفاع اللاعب عمر جابر، والذي تحدث فيه عن كواليس جلسة تنازل اللاعب عن الدعوى المدنية والجنائية لصالح المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء.

وقال شعبان سعيد المحامي ودفاع اللاعب عمر جابر في المذكرة التي قدمها لهيئة محكمة جنايات الجيزة، أن موكله المدعى بالحقوق المدنية، أنه بمناسبة الشهر الفضيل فقد قرر المدعى بالحقوق المدنية الحضور للتصالح والتنازل وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، سيما وأن المدعى بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي، المصرى ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه الحبيب مصر؛ لذلك فالمدعى بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.