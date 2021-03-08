"حسين" ورث محبة القرآن عن والده ومنحه الله صوتا ملائكيا.. فيديو لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع الشيخ حسين الأرنوطى بالمنيا الذى يتميز بالصوت الملائكى في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى.

وقال الشيخ حسين الأرنوطى لـ"اليوم السابع"، لقد حفظت القرآن فى سن 10 سنوات، وكنت أحفظ مع والدى الذى توفى وأنا فى التاسعة من عمرى، ولكن لم أتوقف عن الحفظ ولكن استكملت الحفظ مع شقيقى وبعض المشايخ الآخرين .

وأضاف: أحفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وكان والدى يقرأ القرآن بالقراءات العشر ومبتهل دينى، متابعا: عندما سمعت عن أن والدى كان مبتهلا دينيا قررت الدخول فى مجال الإنشاد، وأصبحت مشرفا على مسابقة منشد الشارقة فى مصر .

واستطرد: أخدت إجازة القراءة على يد الشيخ مصطفى محمد البيه شيخ مقارئ بوزارة الأوقاف، وتخرجت فى كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية قسم التفسير والقرآن.

وتابع: كنت أحفظ فى المنزل والبيت والكتاب طوال اليوم، بداية من الأزهر ثم أعود إلى المنزل أحفظ وبعدها أذهب إلى الكتاب، وكان والدى يسمع منى القرآن مرتين فى اليوم، كل يومى قرآن، وبدأت استمع لكبار المنشدين مثل الشيخ طوبار والشيخ محمد الفيومي والنقشبندى وتعلمت المقامات الموسيقية على يد كبار الموسيقيين حتى أكون متمكنا من التلاوة.