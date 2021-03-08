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حجز 7 أشخاص في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس

الإثنين، 08 مارس 2021 03:31 م
حجز 7 أشخاص في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، حجز 7 أشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة  التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين بعمق 10 أمتار وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

 


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