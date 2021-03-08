تعليم جنوب سيناء: طلاب أولى ثانوى أدوا امتحانى التاريخ والكيمياء بنسبة 100%

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين الموافق 8/ 3 / 2021، أن امتحانات النقل لطلاب الصف الأول الثانوى العام (إلكترونيا) بلغت 97% الفترة الأولى و100% الفترة الثانية من إجمالى عدد 1012 طالبا وطالبة فى امتحان مادتى التاريخ والكيمياء، كما أدى الامتحان (ورقيا) طلاب (منازل – دمج ) بنسبة 100% من إجمالى 82 طالبا وطالبة .

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى الفنى ( صناعى – زراعى – فندقى – تجارى ) امتحانات النقل بنسبة 95.7 % من إجمالى عدد 1018 طالبا / طالبة.

وترأس محمد حامد عقل وكيل التربية والتعليم، ورئيس غرفة العمليات بالمديرية أعمال متابعة الغرفة وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالإدارات، والغرفة الرئيسة بالوزارة وذلك ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء فى إطار متابعة امتحانات النقل للصف الأول الثانوى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحانات النقل لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى امتحان مادتى التاريخ والكيمياء بلغت 97% الفترة الأولى و100% الفترة الثانية من إجمالى عدد 1012 طالبا وطالبة، وأن امتحان طلاب (منازل – دمج ) بنسبة 100 %(ورقيا ) من إجمالى 82 طالبا وطالبة .

يذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء على فترتين.