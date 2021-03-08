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تعليم البحيرة: 34377 طالبا بأولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ والكيمياء

الإثنين، 08 مارس 2021 12:30 م
تعليم البحيرة: 34377 طالبا بأولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ والكيمياء الامتحانات
البحيرة- ناصر جودة

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قال ياسر محمود - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فى بيان إن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء، حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم، فأدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم فى مادتى التاريخ والكيمياء وبلغ عددهم 34377 طالب وطالبة فى 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020 / 2021 واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وتمت متابعة سير الامتحانات أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

 

إجراءات احترازيه
إجراءات احترازيه

 

الطالبات
الطالبات

 

 

 


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الكيمياء

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