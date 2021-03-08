اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 05:07 ص
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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

الإثنين، 08 مارس 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-3-2021  استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، وسجلت  اسعار  البلطي المزارع بجميع أحجامه  تتراوح بين 16-22 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو. 
 
 
تراوحت أسعار البورى  بين  42-48 جنيها للكيلو ، والبورى 2 بين 32-38 جنيها للكيلو.
 
 
وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.  
 
 واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 

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سوق العبور

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