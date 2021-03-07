أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 7-3-2021 فى سوق العبور للجملة.

وقال محمود الصاوى تاجر أسماك إن أسعار البلطى المزارع بجميع أحجامه تتراوح بين 16-22 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الاسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وأضاف الصاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أسعار البورى 1. تتراوح بين 42-48 جنيها للكيلو، والبورى 2 بين 32-38 جنيها للكيلو، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار الصاوى إلى أن أسعار الكابوريا تراوحت بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.