تعرض خوادم البريد الإلكتروني للسلطة المصرفية الأوروبية للاختراق

(أ ش أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن خوادم البريد الإلكتروني التابعة للسلطة المصرفية الأوروبية (European Banking Authority) للاختراق في الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له خوادم البريد الخاص بشركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية (Microsoft Exchange Server).

وأوضحت هيئة الاتحاد الأوروبي - وفق ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم - أن البيانات الشخصية ربما تم الوصول إليها من خوادمها، مشيرة إلى أنها أوقفت نظام البريد الإلكتروني بالكامل، أثناء تقييم الضرر.

وقالت إن السلطة المصرفية الأوروبية تعمل على تحديد البيانات التي تم الوصول إليها، إن وجدت.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن خوادم Microsoft Exchange تستخدم على نطاق واسع للبريد الإلكتروني من قبل الشركات الكبرى والحكومات، لكن قلة من المنظمات اعترفت حتى الآن بتعرضها للهجوم.