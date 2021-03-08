تحصين 102 ألف و325 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،والتى يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير،الذى أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 102 ألف و325 رأسا،والتى شملت تحصين 89 ألف و449رأسا من الأبقار، و 11 ألف و396 من الجاموس،و1414 من الأغنام ، و66 من الماعز، وذلك "منذ بداية الحملة فى 6 فبراير الماضى وحتى 6 مارس الحالى ".

فيما أشار مدير الطب البيطرى فى بيان إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها ،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية ،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.