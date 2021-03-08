بشرى لمحبي القهوة.. فنجان واحد يوميا يقلل الوفاة من النوبة القلبية بنسبة 14%

كتبت ندى سليم

النوبة القلبية من الحالات المرضية الاي تودي بحياة الملايين حول العالم، والتي تحدث نتيجة العديد من العوامل الصحية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم، وتتحكم بعض العادات الغذائية اليومية في التعرض للإصابة بها ولمضاعفاتها الخطيرة التي تصل لخطر الوفاة.

كشفت دراسة صادرة عن جامعة أوساكا في اليابان، أن هناك علاقة وطيدة بين تناول القهوة وتقليل الإصابة الي النوبات القلبية، خاصة للناجين من نوبة قلبية سابقة، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وقالت الدراسة إن التعافي من نوبة قلبية سابقة يحتاج إلى عدة أشهر ، بل بكون الشخص أكثر عرضة لتكرار الإصابة مجددا، إلا أن تناول مقدار محدد من القهوة قد يحميك من التعرض للإصابة مرة أخرى.

واوضح الدكتور هيروياسو إيسو، مؤلفالدراسة، أن التعرض لنوبة قلبية ثانية قد يؤدي احتمالية الإصابة بتلف شديد في القلب وبالتالي قد تحدث الوفاة، حيث اعتمدت الدراسة علي أكثر من 46000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا.

ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بنوبة قلبية يزداد لدى الرجال فوق سن 45 عاما ، والنساء فوق سن 55عاما، فضلا عن زيادة عدد السكان المسنين، مما يؤكد أهمية معرفة كيفية الاعتناء بعد الإصابة بنوبة قلبية.

وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن الناجين من النوبات القلبية الذين شربوا كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا قللوا من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 22 %، حيث كان عدد الإناث المشاركات بالدراسة نحو 60% من العينة في مقابل 40% من الذكور.

وحرص الباحثون بتحليل كمية وتواتر استهلاك القهوة، حيث تبين أن كوبًا نموذجيًا من القهوة يحتوي على ما يقرب من 100 مل من السائل قد يحميك من الإصابة بنوبة قلبية أخرى، على عكس الناجين من النوبات القلبية الذين لم يشربوا القهوة بانتظام.

وتوصلت الدراسة أيضا إلي أن الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من النوبات القلبية ، والذين تناولوا كوبًا واحدًا أو أكثر من القهوة يوميًا ، كان لديهم خطر أقل بنسبة 14%الوفاة لجميع الأسباب مقارنة بمن لا يشربون القهوة.