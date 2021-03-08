بابا الفاتيكان: زيارتي المقبلة ستكون إلى لبنان

(أ ش أ)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن زيارته المقبلة ستكون إلى لبنان، لافتًا إلى أن لبنان يمر بـ"أزمة وجود".

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية قيامه بزيارة رسولية إلى لبنان قال البابا إن "لبنان هو رسالة .. لبنان يتألم .. لبنان يمثل أكثر من توازن ، لبنان فيه بعض الضعف الناتج عن التنوع، بعض هذا التنوع الذي لم يتصالح، لكن لديه قوة الشعب المتصالح، كقوة الأرز"، بحسب ما أوردت وكالة /آكي/ الإيطالية.

وغادر البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، الأراضي العراقية بعد زيارة استمرت لمدة 3 أيام، حيث زار عددًا من المواقع التاريخية وحضر قداسا بكاتدرائية مار يوسف وسط بغداد، كما قام بجولة في مدينة أور ومدينة النجف.