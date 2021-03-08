اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان: زيارتي المقبلة ستكون إلى لبنان

الإثنين، 08 مارس 2021 09:00 م
بابا الفاتيكان: زيارتي المقبلة ستكون إلى لبنان بابا الفاتيكان
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن زيارته المقبلة ستكون إلى لبنان، لافتًا إلى أن لبنان يمر بـ"أزمة وجود".

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية قيامه بزيارة رسولية إلى لبنان قال البابا إن "لبنان هو رسالة .. لبنان يتألم .. لبنان يمثل أكثر من توازن ، لبنان فيه بعض الضعف الناتج عن التنوع، بعض هذا التنوع الذي لم يتصالح، لكن لديه قوة الشعب المتصالح، كقوة الأرز"، بحسب ما أوردت وكالة /آكي/ الإيطالية.

وغادر البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، الأراضي العراقية بعد زيارة استمرت لمدة 3 أيام، حيث زار عددًا من المواقع التاريخية وحضر قداسا بكاتدرائية مار يوسف وسط بغداد، كما قام بجولة في مدينة أور ومدينة النجف.

 

 

 


لبنان

بابا الفاتيكان

روما

الفاتيكان

البابا فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان : العراق سيبقى دائما في قلبي

الإثنين، 08 مارس 2021 04:31 م

بابا الفاتيكان بعد مغادرته العراق: رحلتى المقبلة إلى لبنان

الإثنين، 08 مارس 2021 04:21 م

الرئيس العراقى: زيارة بابا الفاتيكان رسالة تضامن إنسانية كبيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:42 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. تصاعد الاحتجاجات فى ميانمار وإغلاق المحال.. الأمير هاري: أشعر فعلا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى.. بابا الفاتيكان يغادر مطار بغداد الدولى عائدا إلى روما

الإثنين، 08 مارس 2021 12:00 م

وداع السلام والمحبة.. بابا الفاتيكان يغادر مطار بغداد الدولى عائدا إلى روما

الإثنين، 08 مارس 2021 11:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة