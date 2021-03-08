اليوم السابع
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بابا الفاتيكان : العراق سيبقى دائما في قلبي

الإثنين، 08 مارس 2021 04:31 م
بابا الفاتيكان : العراق سيبقى دائما في قلبي بابا الفاتيكان
الفاتيكان (أ ش أ)

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قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، إن العراق سيبقى دائما في قلبه، مشددا على ضرورة "العمل والصلاة" من أجله.

وأضاف البابا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بعد وصوله إلى روما، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "العراق سيبقى دائما في قلبي أطلب منكم جميعا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن تعملوا معا متحدين من أجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل أحدا، ولا يميز أحدا، أؤكد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب".

وغادر البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد ثلاثة أيام زار فيها خمس محافظات عراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، "ستبقى خالدة" في قلوب العراقيين.

 

 

 


بابا الفاتيكان

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بغداد

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العراق اليوم

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