انهيار جزء من منزل غير مأهول بالسكان في قرية الصفيحة بطهطا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج ، انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 100 متر "غير مأهول بالسكان" ولم ينتج عن الانهيار حدوث أي أصابات ، وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كان اللواء دكتور حسن محمود ، مساعد الوزير مدير امن سوهاج ،قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى ،نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث بإنهيار جزئي بمنزل بناحية الصفيحة دائرة المركز.

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالصبور ،رئيس وحدة مباحث المركز ،والنقيب أحمد الكاشف معاون مباحث المركز بإنهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 100 متر ملك مسن 70 سنة عامل ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان " دون حدوث إصابات ".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة ،وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ،وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية ،وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لإتخاذ اللازم ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.