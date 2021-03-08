انطلاق معارض أهلا رمضان 4 أبريل والمجمعات الاستهلاكية تشارك بتخفيضات تصل لـ30%

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض أهلا رمضان، خلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعارمخفظة.

ومن المقرر مشاركة كبرى الشركات المنتجة بتخفيضات كبيرة، وكذلك تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

فيما ستقوم السلاسل التجارية الكبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها فى مختلف المناطق كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، ليتم طرح المنتجات بنفس أسعار معارض أهلا رمضان فى إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

كما سيتم زيادة ضخ المنتجات، وخاصة اللحوم الطازجة والمجمدة فى منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بنسبة 50% لتلبية احتياجات المواطنين، وسط تزايد معدلات الإقبال على شراء المنتجات خلال شهر رمضان، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بشكل يومى لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى، وكذلك سيتم تكثيف العمل من أجل توفير "شنط رمضان" بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20 إلى 30% ،على حسب حجم ونوعية السلعة بكل شنطة.





على جانب أخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضا إنتاج السكر المحلى حاليا من شركات بنجر السكر والقصب مما يعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة، بجانب انتظام صرف السلع المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها، وسيتم تشكيل غرفة عمليات طوال الشهر الكريم لمتابعة حالة الأسواق، والتأكد من توافر جميع المنتجات وعدم تلاعب البعض، حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفات وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى شخص يحاول التلاعب.