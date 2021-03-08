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انطلاق الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبى فى مدينة سرت

الإثنين، 08 مارس 2021 11:58 ص
انطلاق الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبى فى مدينة سرت مجلس النواب الليبى
كتب : أحمد جمعة

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انطلقت صباح اليوم الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبيى فى مدينة سرت، وذلك قبيل مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة لحكومته، فيما أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا "يان كوبيش" أهمية عقد مجلس النواب الليبي جلسته الإثنين في مدينة سرت، معتبرًا أنها خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

 

ودعا كوبيش في بيان للبعثة الأحد إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا في مدينة سرت "تحت أية ذريعة"، باعتبارها الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.

وشدد كوبيش قائلا: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".


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يان كوبيش

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