اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 02:14 م
خالد صلاح
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انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين 9.1% فى 2020

الإثنين، 08 مارس 2021 01:33 م
انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين 9.1% فى 2020 البنك المركزي الأردنى - صورة ارشيفية
رويترز

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قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.1 بالمئة العام الماضي إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).

تأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البنك المركزي الأردني، إن الدخل السياحي للمملكة هبط 76 بالمئة في العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار).

نتيجة لجائحة كورونا، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو ستة أشهر، وأرجأت إعادة فتحها مرارا بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات كوفيد-19.


البنك المركزي الأردني

الاردن

كورونا

تحويلات المغتربين

النفط

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