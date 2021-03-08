اليوم العالمي للمرأة .. 5 أعراض صحية يجب ألا تتجاهليها

كتبت فاطمة خليل

اليوم العالمي للمرأة يوافق 8 مارس من كل عام، وبهذه المناسبة نتعرف على أهم الأعراض الصحية التي يجب ألا تتجاهلها أي امرأة لأنها قد تكون بمثابة علامة خفية على المرض، وغالبًا ما تنسى النساء العاملات وربات البيوت إيلاء اهتمام كبير للتغييرات في صحتها، وفقًا لموقع "jagran".

يوم المرأة العالمي و5 أعراض صحية يجب ألا تتجاهلها النساء

يوم المرأة العالمي نتعرف على أبرز 5 أعراض صحية يجب ألا تتجاهلها النساء ومنها ضيق التنفس.



اليوم العالمي للمرأة

ضيق التنفس

عادة، لا ترى النساء المخاطر الكامنة وراء ضيق التنفس لذلك، في حال كنتِ تشعر بضيق في التنفس والتعب والارهاق، اذهبي واستشيري الطبيب لأنه قد يشير إلى مرض في القلب.

دم في البراز

من الطبيعي أن تعاني من اضطراب في المعدة أو حركات إسهال بعد تناول أي طعام ملوث من الخارج ولكن إذا كنتِ ترين دمًا في البراز، فقد يكون ذلك خطيرًا لأنه علامة على الإصابة بسرطان القولون.

ألم في أسفل الظهر والساقين

تمامًا مثل حب الشباب، من الشائع حدوث آلام أسفل الظهر وآلام في الساق قبل الدورة الشهرية ولكن إذا كنت تشكين من نفس الشيء أثناء وبعد دورة الحيض، فهناك احتمالية بأنك قد تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي.



يوم المرأة العالمي

الأرق المستمر

أدى العمل من المنزل وإغلاق كورونا إلى اضطراب دورة نوم معظم الناس، يمكن أن تكون جودة النوم السيئة أو عدم النوم على الإطلاق علامة على حالات صحية أكبر مثل انقطاع التنفس أثناء النوم،. لذلك ، استشري الطبيب إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

حب الشباب على الفك أو الذقن

البثور ظاهرة شائعة عند النساء، خاصة قبل الدورة الشهرية ولكن، إذا كانت مشكلة حب الشباب في منطقة الذقن أو الفك، فهذه نقطة قلق لأنها تعني أنكِ تعانين من اضطراب في الهرمونات.