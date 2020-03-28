اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج .. كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس

السبت، 28 مارس 2020 08:00 ص
س وج .. كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس ضيق التنفس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضيق التنفس من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن نظرا لمعاناتهم من مشاكل فى القلب والرئتين، حيث يشترك القلب والرئتان فى توصيل الاكسجين لأنسجة الجسم وازالة ثانى أكسيد الكربون، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى اسباب ضيق التنفس؟


ج:هناك أسباب مختلفة للاصابة بضيق التنفس ومنها

1: الاصابة بمرض الربو يسبب السعال الشديد وضيق التنفس.

2:التسمم واستشناق بعض الغازات التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب الاختناق.

3:النوبة القلبية تسبب ضيق شديد بالتنفس.

4:الاصابة بالالتهاب الرئوى يؤدى للاختناق الشديد وضيق التنفس.

5:انسداد الممر التنفسى.

6: سرطان الرئة.

7: التليف الرئوى.

8: السمنة المفرطة.

س: ما هى أعراض ضيق التنفس؟


ج: هناك بعض الاعراض التى تصاحب ضيق التنفس ومنها:

1:صعوبة شديدة فى التنفس.

2:عدم القدرة على الشهيق ودخول الاكسجين للرئتين.

3:ضيق فى منطقة الصدر.

4:سرعة شديدة فى دقات القلب.

5: الدوخة والتعب الشديد فى الجسم.

س: ما هى طرق الوقاية من ضيق التنفس؟
 

ج:

1:ينصح بعدم التدخين او التواجد فى الاماكن التى بها مدخنين.

2:ابتعد عن الاماكن التى تنتشر فيها الغازات السامة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى.

3: فى حالة اصابتك بالسمنة المفرطة ينصح بانقاص الوزن.

 


ضيق التنفس

الاختناق

التنفس

الربو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة