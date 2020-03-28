س وج .. كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس

كتبت نهير عبد النبى

ضيق التنفس من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن نظرا لمعاناتهم من مشاكل فى القلب والرئتين، حيث يشترك القلب والرئتان فى توصيل الاكسجين لأنسجة الجسم وازالة ثانى أكسيد الكربون، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى اسباب ضيق التنفس؟





ج:هناك أسباب مختلفة للاصابة بضيق التنفس ومنها

1: الاصابة بمرض الربو يسبب السعال الشديد وضيق التنفس.

2:التسمم واستشناق بعض الغازات التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب الاختناق.

3:النوبة القلبية تسبب ضيق شديد بالتنفس.

4:الاصابة بالالتهاب الرئوى يؤدى للاختناق الشديد وضيق التنفس.

5:انسداد الممر التنفسى.

6: سرطان الرئة.

7: التليف الرئوى.

8: السمنة المفرطة.

س: ما هى أعراض ضيق التنفس؟





ج: هناك بعض الاعراض التى تصاحب ضيق التنفس ومنها:

1:صعوبة شديدة فى التنفس.

2:عدم القدرة على الشهيق ودخول الاكسجين للرئتين.

3:ضيق فى منطقة الصدر.

4:سرعة شديدة فى دقات القلب.

5: الدوخة والتعب الشديد فى الجسم.

س: ما هى طرق الوقاية من ضيق التنفس؟



ج:

1:ينصح بعدم التدخين او التواجد فى الاماكن التى بها مدخنين.

2:ابتعد عن الاماكن التى تنتشر فيها الغازات السامة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى.

3: فى حالة اصابتك بالسمنة المفرطة ينصح بانقاص الوزن.