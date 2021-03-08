اليوم العالمى للمرأة .. تعرف على رسائل رجال بورسعيد.. فيديو

بورسعيد – محمد عزام

للمرأة دور عظيم فى حياة الرجل، وخاصة المرأة المصرية التى علمت وربت وضحت بالغالى والنفيس لتربية النشء والحفاظ على الزوج ومساندة الأخ، وفى هذا الصدد أرسل رجال محافظة بورسعيد، رسائل تقدير واحترام بالدور الهام الذى تلعبه المرأة فى المجتمع .

التقى "تليفزيون اليوم السابع"، عددا من الرجال بالشارع البورسعيدي، للحديث عن اليوم العالمى للمرأة ورسائلهم لها فى هذه المناسبة التى توافق الثامن من مارس كل عام .

وجاءت أول رسالة تؤكد أن المرأة هى الأم والأخت والزوجة، هى الأساس للاستقرار والتربية، والعمود الرئيس لكل بيت ونستمد منها القوة فى كل شيء، مشيراً إلى أن منح المرأة حقها ليس نوع من التمنى أو الإحسان ولكن هذا حقها .

وأكدت رسالة أخرى، أن المرأة هى رمانة الميزان فى الحياة، وأساس كل شيء بالحياة، فهى النصف الحلو فى الدنيا، بل أكثر من ذلك فهى أجمل شيء فى الدنيا، لافتاً إلى أن الأم هى المدرسة والحصن والحامول التى تتكبد متاعب الحياة للزوج والابن والأخ، ولها كل الفضل .

وأوضح آخر، أن المرأة أصبحت المجتمع بأكمله، ففى الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير جداً من الدولة، وجاء دورها بارزاً فى كل المواقف الوطنية فدائماً ما كانت الدافع القوى للشعب المصرى بأكمله، فالمرأة المصرية هى التى قادت معركة الوعى ولازالت؛ فشكراً لها وكل عام وكل امرأة طيبة.