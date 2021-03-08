الهجرة تعلن أرقام حسابات صندوق تحيا مصر لتلقى الدعم الخاص بمبادرة "حياة كريمة"

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، ثانى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، وذلك بمشاركة ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف اللقاء، إلى جانب 50 سيدة أخرى من المصريات بالخارج فى عدد من دول العالم، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى اليوم.

وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بليلى بنس ضيف شرف اللقاء وبالسيدات الأخريات المشاركات، وقدمت التهنئة لهن جميعا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، مثمنة جهودهن ودورهن فى مجتمعاتهن بالخارج سواء على مستوى الأسرة أو العمل، أو من أجل دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها وهو محور مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التى تكمن أهميتها فى وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج فى دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

وفى ضوء الخطوات التنفيذية لتفعيل المبادرة، أعلنت وزيرة الهجرة خلال اللقاء أرقام حسابات صندوق تحيا مصر لدى البنك المركزى المصري، وهو الخاص بتلقى الدعم من أجل مشروع تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

كما قامت الوزيرة بالاستماع إلى عدد من الأفكار والاقتراحات من السيدات المشاركات، تمثلت فى ضرورة تكثيف الترويج لما يحدث فى مصر من إنجازات ومشروعات، وأيضا التراث والعادات والتقاليد المصرية حتى تتعرف عليها الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، كذلك الترويج للمزارات السياحية والأثرية التى تزخر بها مصر، خاصة فى ظل الوضع العالمى الراهن بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، كما طالبن بالحرص على إعداد مواد إعلامية وصحفية ودعائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للرد على الشائعات وتفنيد الأكاذيب المتداولة عن مصر بالخارج بما فيها ما يتعلق بحملات تشويه الجذور المصرية ومنظومة التعليم فى مصر.

وأعربت السيدات المشاركات فى اللقاء عن سعادتهن بالمشاركة، وأثنين على جهود السفيرة نبيلة مكرم فى دعم ورعاية المصريين بالخارج، مشيدات بمبادرة "مصرية بـ 100 رجل" ومبديات استعدادهن للمشاركة فى دعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

وفى ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بكل الأفكار والمقترحات المقدمة من هؤلاء السيدات، وأشارت إلى أن الوقت الحالى يتطلب التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتابعت: "لذلك سنقوم بتنظيم زيارة لمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والشهيرة بإنتاج التمور والصناعات الملحقة بها، برفقة عدد من السيدات المصريات بالخارج -المتواجدات فى مصر حاليا- بهدف الترويج للقرى المصرية المنتجة والمُصنعة والدفع بها نحو الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها".