اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق في واقعة العثور على طفلة تخلى عنها والداها بالجيزة

الإثنين، 08 مارس 2021 11:23 ص
النيابة تحقق في واقعة العثور على طفلة تخلى عنها والداها بالجيزة الشرطة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات بالشارع، أمام جامعة القاهرة، وذكرت الطفلة أن والديها تركاها بالشارع واستقلا سيارة وانصرفا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات تبكي بالشارع أمام جامعة القاهرة. بسؤال الطفلة ذكرت أن والديها تخليا عنها بالشارع وانصرفا مستقلين سيارة، حيث حاولت اللحاق بهما إلا أنهما تركاها وغادرا المكان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


العثور على طفلة

طفلة تائهة

تخلي عن طفلة

قسم الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة