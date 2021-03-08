النيابة تحقق في واقعة العثور على طفلة تخلى عنها والداها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات بالشارع، أمام جامعة القاهرة، وذكرت الطفلة أن والديها تركاها بالشارع واستقلا سيارة وانصرفا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات تبكي بالشارع أمام جامعة القاهرة. بسؤال الطفلة ذكرت أن والديها تخليا عنها بالشارع وانصرفا مستقلين سيارة، حيث حاولت اللحاق بهما إلا أنهما تركاها وغادرا المكان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.