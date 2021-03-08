المملكة المتحدة تسجل أقل عدد من الوفيات اليومية لفيروس كورونا منذ 5 أشهر

كتبت أمل علام

أبلغت المملكة المتحدة، عن أقل عدد من الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا منذ ما يقرب من 5 أشهر، كما سجلت 82 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي، الذي تم تسجيله يوم الأحد، العدد الإجمالي وصل إلى 124501 منذ بداية الوباء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

وقالت الصحيفة، إن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الرقم أقل من 100 منذ 19 أكتوبر، ويستمر في الانخفاض الحاد الذي شوهد منذ الوصول إلى الذروة عند 1820 في 20 يناير، حيث انخفض عدد الوفيات والحالات المؤكدة بنحو الثلث منذ الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أيضًا بنحو 30%.

وفي الوقت نفسه، يتم إعطاء ما معدله 300 ألف جرعة يوميًا، حيث تلقى 22.2 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاح كورونا بحلول يوم السبت.

جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا للخطوة الأولى في "خارطة طريق الحرية" لبوريس جونسون اليوم الاثنين، 8 مارس.

سيتلقى التلاميذ التدريس وجهًا لوجه في الفصول الدراسية لأول مرة منذ شهرين كجزء من المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق.

قال رئيس الوزراء إنه "متفائل للغاية" بأن عودة التلاميذ إلى المدرسة غدًا ستسير حسب الخطة - على الرغم من المخاوف التي أثارها الآباء ونقابات التدريس.

أثار بعض العلماء مخاوف من أن زيادة مستويات التفاعل قد تزيد من معدل ارتفاع الاصابات، مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع.

لكن رئيس الوزراء ردد صدى تحذيرات خبراء التعليم من أن المزيد من الضرر يلحق بالتلاميذ من خلال إبقائهم في المنزل.

أكد جونسون: "أنت تسأل عن مخاطرعودة المدارس، مضيفا، أعتقد أن الخطر في الواقع هو عدم العودة إلى المدرسة غدًا، نظرًا لكل المعاناة، وكل فقدان التعلم الذي رأيناه"

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تخفيف القيود للسماح للأشخاص بمقابلة شخص آخر خارج المنزل للترفيه وممارسة الرياضة.