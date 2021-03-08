المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى الجيزة، شرع فى الإتجار بها، لتحديد نوعية تلك المواد وكميتها والجدول المدرجة فيه، وتقديم تقرير وافً لجهات التحقيق؛ بشأن تلك المواد.

وأدلى عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين في الجيزة، باعترافات تفصيلية، حول إتجاره بالمواد المخدرة، وقال إنه لجأ إلى الإتجار بمخدر الهيروين، لتحقيق ثروة مادية، خاصة أن متعاطي المخدر الأبيض من الأثرياء، نظرا لارتفاع سعره.

وأضاف المتهم أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المحمول، لتحديد أماكن مقابلتهم، وأرشد عن هوية المتهم المتورط في بيع المخدر له، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة للقبض عليه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عقب ورود معلومات تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بدائرة قسم الجيزة، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.