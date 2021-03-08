اليوم السابع
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المعاينة: ماس كهربائى وراء نشوب حريق داخل مخزن فى السلام

الإثنين، 08 مارس 2021 09:54 م
المعاينة: ماس كهربائى وراء نشوب حريق داخل مخزن فى السلام حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعاينة والمعمل الجنائى حول واقعة نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم السلام، أن ماس كهربائى وراء اندلاع النيران، وأنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة.

 

وكانت قوات الحماية المدنية، نجحت فى إخماد حريق مخلفات اندلع داخل مخزن بمنطقة البلوكات بمدينة السلام بدون وقوع أى إصابات.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى مدينة السلام ، وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. السلامة.

 

ومن خلال المعاينة تبين نشوب الحريق فى مخلفات داخل مخزن ببلوكات فى السلام ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.


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تحقيقات النيابة

قسم السلام

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