الفنادق تدرس مبادرة رفع سرعة خدمة الإنترنت للمنشآت الـ 4،5 نجوم

كتبت ميرفت رشاد

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية ، برئاسة ماجد فوزى، خطابا لملاك الفنادق الثابتة والعائمة فئة " الأربع والخمس نجوم" بشأن مبادرة رفع سرعة خدمة الإنترنت بالفنادق، وطالبتهم بسرعة أبداء الرأى حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك حاليا وقبل انتهاء عام 2021 .

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية، بدراسة التوصيات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بسرعة البدء فى أعمال البنية التحتية لخدمات الإنترنت على الفور، لتشجيع الفنادق على الاشتراك فى المبادرة حفاظا على تقييمها مع إمكانية قيام الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكة الألياف الضوئية بحد أقصى نهاية العام الجارى.

وشددت التوصيات على أهمية اعتبار مبادرة رفع سرعة الإنترنت فى الفنادق إلزامية وفقا لأعلى المعايير العالمية مع تحديد موعد للاشتراك فى المبادرة ورفع مستوى الخدمة، وإجراء تنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمتابعة تأدية الخدمة المؤداه لتلك الفنادق واستقبال الشكاوى