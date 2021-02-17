الفنادق تتعاقد مع شركة تكنولوجية لتطوير منظومة عمل 502 منشأة فندقية

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن إطلاق برنامج تكنولوجى جديد يهدف إلى تمكين الفنادق ذات الدرجة النجومية 3 ،2 ،1 نجوم وشركات الإدارة المصرية من جذب المزيد من النزلاء وتخفيض التكاليف عن طريق تحديث برامج الإدارة الخاصة بهم والاستفادة من مميزات التكنولوجيا المتطورة، بالتعاقد مع إحدى الشركات الرائدة فى هذا المجال.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية، فى الخطاب المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، أن إطلاق هذا البرنامج يأتى فى إطار حرض غرفة الفنادق على مصالح أعضائها والعمل على مواكبة التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالفنادق.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، قالت فى تقريرها السنوى إن إجمالى عدد الفنادق الثابتة ذات الدرجة النجومية 3,2,1, تبلغ 479 فندقا، بطاقة فندقية عددها 53321 غرفة، مقسمة إلى فنادق 3 نجوم ويبلغ عددها 234 فندقا، بطاقة استيعابية تصل لـ38531 غرفة، بينما تصل عدد الفنادق 2 نجمة لـ 157 فندقا، بطاقة إيوائية تصل 11080 غرفة، فيما تبلغ عدد الفنادق ذات النجمة الواحدة 88 فندقا، بطاقة فندقية تصل لـ 3710 غرفة .

وأوضحت، أن فنادق 3,2,1 نجوم تمثل نسبة 52.6 % من إجمالى الفنادق الثابتة بجميع درجاتها النجومية والبالغ عددها 909 فندقا، مشيرة إلى أن عدد الفنادق العائمة التى تنتمى إلى شعبة الفنادق العائمة بمختلف درجاتها النجومية والتى من بينها فنادق3 نجوم وفنادق 2 نجمة وتمثل فى مجملها 25 فندق عائم.