العثور على جثة شخص طافية بإحدى الترع في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة العثور على جثة شخص طافية بإحدى الترع، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهويته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بإحدى الترع، وتبين أن عددا من الأشخاص عثروا على جثة شخص طافية بترعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الضحية، والتوصل لملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.