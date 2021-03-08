الصحة تكشف نظام التدريب ببرامج الزمالة المصرية لجميع التخصصات الطبية

كتب ــ وليد عبد السلام

كشف الدكتور مجدى الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية خطوات ونظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، حيث سيتم تعريف الأطباء بشكل عام على التخصصات ثم التعريف بكل تخصص على حدة ويشمل النظام الدورى للأطباء فى المستشفيات والوحدات واكتساب المهارات المختلفة.



وقال الدكتور مجدى الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لاطلاق منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، أن التدريب سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتى سيتم توزيعها بين أيام التدريب فى كل من العيادة، والمستشفى، والعمليات والاجتماعات والأنشطة التعليمية، وسيقوم المُدرب بكتابة تقرير عن المتدرب ببرنامج الزمالة المصرية أثناء متابعة العملية التعليمية.



وتابع : سيشرف متخصص من الزمالة ومن المجلس العلمى الخاص بكل تخصص طبى على العملية التعليمية والأطباء من خلال زيارة دورية للمستشفيات كما سيقوم بالاستماع إلى مقترحات الأطباء، وحل أى مشكلات قد تواجههم.



وكان الدكتور مجدى الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية أكد أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبى يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.



وأضاف الدكتور مجدى الصيرفى، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الإطلاع على بنك المعرفة المصرى المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.