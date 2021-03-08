أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمساهمة روسيا العلمية في اختراع اللقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس "كورونا".
وقال جيبريسوس ـ في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين "لقد أجريت محادثة هاتفية بنّاءة مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، حول (كورونا) واللقاح الروسي (سبوتنيك-v)، وإدراجه في قائمة الأدوية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ"، معربا عن تقديره للدور الريادي لروسيا ودعمها المالي في هذا المجال.
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