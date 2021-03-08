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الرئيس السيسي يستجيب لحالة الشاب محمد جمال ويوجه بسرعة علاجه

الإثنين، 08 مارس 2021 07:15 م
الرئيس السيسي يستجيب لحالة الشاب محمد جمال ويوجه بسرعة علاجه الرئيس السيسي
كتب محمود حسين

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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسى، بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج ابنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصرى".

وتابعت: "ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة".

الشاب محمد جمال (1)
 
الشاب محمد جمال (2)
 
الشاب محمد جمال (3)
 
الشاب محمد جمال (4)
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

علاج محمد جمال

الرئيس يوجه بعلاج شاب

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