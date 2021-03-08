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الرئيس السيسى يستجيب للإعلامى أحمد موسى ويوجه وزيرة الصحة بعلاج الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل

الإثنين، 08 مارس 2021 08:15 م
الرئيس السيسى يستجيب للإعلامى أحمد موسى ويوجه وزيرة الصحة بعلاج الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب- أحمد صلاح العزب

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 فى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإعلامى أحمد موسى، أمر الرئيس السيسى بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل وتجهيز مستشفى كوبرى القبة العسكرى لنقلها.

كان شريف بهاء نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، قال إن عائلته جميعها أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن والدته تعانى من فشل فى التنفس بسبب الكورونا، إضافة إلى قصور فى الكلى، مضيفا أن والدته بحاجة إلى العزل الصحى فى أحد مستشفيات العزل، لأنها مريضة جدا، وناشد الرئيس السيسى التدخل لنقل والدته إلى مستشفى عزل.

وتابع نجل الإعلامية ملك إسماعيل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى:  إن والدته تواجه صعوبة فى التنفس وتضع ماسك الأكسجين بشكل مستمر، مؤكدا على أنها تعافت من الكورونا وتحتاج إلى الرعاية حاليا، متمنيا دخول والدته لمستشفى عزل حتى تتحسن حالتها.

 


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