الخميس المقبل.. "بورسعيد" تستقبل فرقة رضا الاستعراضية علي مدار 3 أيام

بورسعيد - محمد عزام

قال المخرج محمد الدسوقى المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، إن مسرح المركز الثقافي الترفيهي بحي الشرق، سيستقبل فرقة رضا الاستعراضية، وذلك في إطار فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".

وأكد "الدسوقي"، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مسرح قصر ثقافة بورسعيد، سيستقبل خلال شهر مارس الجاري، عرض "ريسايكل" لفرقة الطليعة - إحدى فرق بيت الفن المسرحي.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم - وزير الثقافة، الخميس الماضي، فعاليات الإحتفال بإختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.