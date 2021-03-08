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الحكومة: ميكنة 200 نموذج بمنظومة الضرائب

الإثنين، 08 مارس 2021 05:30 م
الحكومة: ميكنة 200 نموذج بمنظومة الضرائب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏
 
وأعرب رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك فى إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التى تستهدف ‏استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التى تمس ‏حياة المواطنين.‏
 
وتناول وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة ‏تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن ‏استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ‏ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبى. ‏
 
وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكترونى للخدمات الضريبية، وقال إن هناك ‏تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك ‏بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.‏
 

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الخدمات الضريبية

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