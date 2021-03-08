اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة: تطوير 29 فندقا وافتتاح آخر جديد بالغردقة ‏

الإثنين، 08 مارس 2021 05:21 م
الحكومة: تطوير 29 فندقا وافتتاح آخر جديد بالغردقة ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏
 
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف ‏استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس ‏حياة المواطنين.‏
 
وتناول وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة ‏للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة في كافة الشركات، مشيرا إلى أنه تم ‏حصر لجميع الأراضى التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم ‏تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها فى التسويات مع  وزارتى البترول والمالية وبنك ‏الاستثمار القومى.
كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح ‏فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة ‏مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد". ‏
 
 

قطاع الاعمال العام

الحكومة

تطوير الفنادق

رئيس لجنة الطاقة

البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية

الإثنين، 08 مارس 2021 04:54 م

رئيس الوزراء للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هيكلة الوزارات والجهات الحكومية..وحريصون على التنسيق مع المجلس لخدمة الوطن والمواطنين

الإثنين، 08 مارس 2021 04:53 م

رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ‏

الإثنين، 08 مارس 2021 03:55 م

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة "العربى" لبحث استثمارات الشركة بمصر

الإثنين، 08 مارس 2021 02:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة