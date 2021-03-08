التعليم: من تغيب عن امتحان الشهادة الإعدادية المجمع سيخضع لامتحان تكميلى

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات الشهادة الإعدادية التى عقدت أمس الأحد، سيخضع لامتحان تكميلى فى منهج الفصل الدراسى الأول قبل الاختبار النهائى الذى من المقرر أن ينطلق شهر يونيو المقبل، موضحة أن اجتياز منهج الترم الأول شرط لدخول امتحان نهاية العام الذى سيكون بمجموع درجات يتم من خلالها إجراء تنسيق الثانوى العام.

وأدى مليون و613 ألفا و613 طالبا وطالبة امتحان الصف الثالث الإعدادى، متعدد التخصصات للفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالي مليون و640 ألفا و63 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان، وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التى تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى نهاية العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية بحيث لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني، وأن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك، ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.