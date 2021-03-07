اليوم السابع
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98.39 % نسبة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول

الأحد، 07 مارس 2021 03:52 م
98.39 % نسبة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول امتحانات -أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أدى مليون و613 ألفا و613 طالبا وطالبة اليوم امتحان الصف الثالث الإعدادي، متعدد التخصصات للفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.
 
وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالي مليون و640 ألفا و63 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.
 
ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. 
 
وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 
 

التربية والتعليم

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