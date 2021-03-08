"التخطيط": تخريج 300 من القيادات النسائية من برنامج تأهيل القيادات التنفيذية

كتبت أسماء أمين

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،فى تقرير لها أن عدد الخريجات من القيادات النسائية بلغ 300،وذلك من خلال برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشار التقرير إلى إنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة ، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.

وأكد التقرير أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة.