اليوم السابع
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محافظ القاهرة يؤكد إعادة تخطيط جميع الحدائق وتزويدها بالخدمات.. صور

السبت، 06 مارس 2021 02:53 م
محافظ القاهرة يؤكد إعادة تخطيط جميع الحدائق وتزويدها بالخدمات.. صور جانب من جولة محافظ القاهرة بحيي شرق وغرب مدينة نصر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم حاليًا برفع كفاءة عدد من الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين وتحسين المظهر الجمالى والحضارى للعاصمة .

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحيى شرق وغرب مدينة نصر تفقد خلالها الحديقة الدولية وحديقة العاشر من رمضان التابعتين للحدائق المتخصصة وحديقة العاشر (ب) بتقاطع مصطفى النحاس التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطويرها والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة تخطيط جميع الحدائق بالقاهرة وتزويدها بالخدمات اللازمة التى تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها، كما سيتم تحديث الممرات لهواة المشى وزيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال .

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير بدأت بحديقة الطفل بمدينة نصر التى تقع على مساحة 20 فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى والتى عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفس كبير لأهالى المنطقة، حيث يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البلدورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطا الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .

 

الحديقة الدولية
الحديقة الدولية

 

جولة المحافظ فى الحديقة الدولية
جولة المحافظ فى الحديقة الدولية

 

حدائق محافظة القاهرة
حدائق محافظة القاهرة

 

محافظ القاهرة يتفقد تطوير الحدائق
محافظ القاهرة يتفقد تطوير الحدائق

 

 


حدائق القاهرة

القاهرة

تطوير الحدائق

الحديقة الدولية

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