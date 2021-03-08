الأمن يكشف لغز الجثة المجهولة بالغردقة: لشاب مفقود منذ عدة أيام

وكان تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية يفيد العثور علي جثة مجهولة بمنطقة جبليك بالقرب من مساكن النجدة غرب الغردقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجثة، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت للمكان للمعاينة.

وقام رجال المباحث باخطار أهالي شاب مفقود منذ عدة أيام للتعرف علي الجثة بأنها لنجلهم من عدمه حيث تعرف أهالي الشاب عليه وتبين انها جثة نجلهم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام لتشريح الجثة والتعرف على سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

ويجري انهاء الاجراءات القانونية المتبعة لاستخراج تصريح دفن الجثة، وتسليمها لاهله .