الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن ثمانية في حريق في مركز للمهاجرين باليمن

رويترز

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شب في مركز ايواء للمهاجرين بالعاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بينهم حراس وإصابة أكثر من 170 آخرين يوم الأحد.

وقالت كارميلا جودو المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الهجرة على تويتر إن العدد الإجمالي للقتلى جراء الحريق قد يكون أعلى. وما زال سبب الحريق غير معروف .

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المحتجزين في المنشأة.

وقالت جودو إن الوكالة توفر رعاية صحية طارئة للجرحى،الذين من بينهم 90 في حالة خطيرة، وتوزع طعاما على المتضررين.

وتقدر الوكالة أن آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في اليمن بعد فرض قيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا عبر منطقة الخليج والقرن الأفريقي.

وإلى جانب اللاجئين يصل نحو 100 ألف مهاجر إلى اليمن كل عام عن طريق البحر من القرن الأفريقي على أمل السفر شمالا إلى السعودية وما وراءها.