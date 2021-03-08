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الأمم المتحدة: الهجمات الحوثية تضر بجهود الوساطة لإنهاء الصراع فى اليمن

الإثنين، 08 مارس 2021 08:32 م
الأمم المتحدة: الهجمات الحوثية تضر بجهود الوساطة لإنهاء الصراع فى اليمن جرائم الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أدانت منظمة الأمم المتحدة الهجمات على المملكة العربية السعودية، موضحة أن الهجمات الحوثية تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية.

من جانبه قال البيت الأبيض: سندعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وأدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة بالصواريخ والمسيرات التي شنها الحوثيون ضد السعودية.

وأضاف البيت الأبيض: السعودية تواجه تهديدا أمنيا من اليمن ودول أخرى.

 

 

 


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