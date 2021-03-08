اليوم السابع
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"اقتصادية قناة السويس": دخول وخروج 21 سفينة اليوم بموانئ بورسعيد

الإثنين، 08 مارس 2021 12:19 م
"اقتصادية قناة السويس": دخول وخروج 21 سفينة اليوم بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

 

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر وصول سفينتى حاويات.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتى حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

 

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


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