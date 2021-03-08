"اقتصادية قناة السويس": دخول وخروج 21 سفينة اليوم بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر وصول سفينتى حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتى حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.