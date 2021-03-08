افتتاح معرض للأسر المنتجة بالعريش بمناسبة يوم المرأة العالمى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتحت اليوم سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، معرض الأسر المنتجة ونزلاء دار أيتام العريش.

وقالت مدير تضامن شمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المعرض جاء فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس فى رسالة تضامن مع كل أمهات شمال سيناء، وعلى وجه الخصوص المكافحات على لقمة العيش وينتجن فى بيوتهن ويحتاجن للدعم وتوفير منافذ تسويق لهذه المنتجات.

وأشارت مدير مديرية تضامن شمال سيناء ، إلى أن المعرض يتضمن إنتاج أسر من كل مناطق شمال سيناء، وركن خاص لإنتاج الفتيات بدار الايتام بالعريش.

وأوضحت أن المنتجات تنوعت ما بين أشغال الهاند ميد، والملابس ، ومنتجات التراث السيناوى بكل انواعها، ومنتجات اطعمة ومخللات ومشغولات خرزية ، كما يتضمن المعرض منتجات من مشغولات هدايا عيد الأم وفوانيس ومستلزمات رمضان ، واحتياجات الأسر المنوعة.

وقالت إن المعرض نظم فى مقر مركز التكوين المهنى بالعريش ، وتستمر فعالياته حتى نهاية الأسبوع.

وقالت "نعيمة عبده احمد"، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى ، أنها تتابع عمل مراكز إعداد الأسر المنتجة فى شمال سيناء ، وشاركت فى فعاليات المعرض ، التى تبين لها أنها نسخة من معارض وزارة التضامن فى كل المحافظات لدعم الأسر.

وأضافت أن المعروض من المنتجات مميزة ويمثل بيئة وتراث أهل سيناء ، وتابعت " أن شغل سيدات شمال سيناء مميز وأنها لاحظت تميزه فى كل المعارض عند عرضه فى كل مكان " .

وقالت أن فرصة التسويق والعرض لمنتجات سيدات شمال سيناء متاحة من خلال معارض الوزارة فى كل المحافظات .

وأشار "عدلى الكاشف " ، مدير جمعية الأسرة المنتجة بشمال سيناء ، أن المعرض بداية انطلاقة لتجربة استمراره بشكل دائم ، وأن مكان العرض بقاعة مركز الأسر المنتجة مكان مناسب ، حيث تتاح فرصة العرض والبيع مجانا .

وأوضح انه شاركت فى إنطلاقة المعرض 22 أسرة ، والعدد قابل للزيادة طوال فترة المعرض ، حيث الفرصة متاحة لكل من يرغب فى عرض ما ينتج .

ووجه مدير الاسر المنتجة بشمال سيناء الدعوة لكل اهالى شمال سيناء، للحضور وزيارة المعرض لتوفير احتياجتها من هدايا عيد الأم وشهر رمضان بمنتجات صنعت يدويا وبجودة عالية واسعار خارج منافسة السوق .

وأضاف أن المشاركة تمثل دعم للأسر المنتجة من سيدات وفتيات وفتيات دار الأيتام بالعريش .



افتتاح المعرض



انطلاق فعاليات معرض الاسر المنتجة



جانب من المعرض بالعريش



منتجات دار الايتام