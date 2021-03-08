اليوم السابع
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استمرار العمل بقرار حظر استيراد السكر الأبيض أو الخام لمدة 3 أشهر

الإثنين، 08 مارس 2021 12:23 م
استمرار العمل بقرار حظر استيراد السكر الأبيض أو الخام لمدة 3 أشهر السكر الأبيض
كتب إسلام سعيد

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قررت الحكومة استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 606 لسنة 2020 بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة.
 
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 7 مارس 2020 القرار رقم 117 لسنة 2021 بشأن استمرار بالعمل بقرار عدم السماح باستيراد السكر الأبيض أو الخام.
 
وأكدت الحكومة أنه يتم مراجعة هذا القرار بشكل دورى وفقًا لما يستجد.
 
واستند القرار إلى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
 
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تصدير السكر

إنتاج السكر

أسعار السكر

السكر المستورد

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