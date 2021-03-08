اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 11:56 م
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ارتفاع عدد ضحايا سلسلة انفجارات في غينيا الاستوائية إلى 98 قتيلا و 600 مصاب

الإثنين، 08 مارس 2021 10:22 م
ارتفاع عدد ضحايا سلسلة انفجارات في غينيا الاستوائية إلى 98 قتيلا و 600 مصاب انفجار - أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية اليوم الاثنين، نقلا عن نائب الرئيس تيودورو نجويما أوبيانج إن حصيلة قتلى سلسلة الانفجارات التي وقعت في ثكنة عسكرية ارتفعت إلى 98، فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثث الضحايا.

وأصيب نحو 600 شخص جراء الانفجارات التي بدأت بنشوب حريق في قاعدة نكوانتوما العسكرية بمدينة باتا الساحلية.

وعزا الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما الواقعة إلى إهمال في التعامل مع الديناميت، قائلا إن الانفجارات دمرت تقريبا جميع المنازل والمباني في باتا، وهي مدينة يزيد عدد سكانها قليلا عن 250 ألفا.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية جثثا مصفوفة على جانب طريق، وانتشال أطفال من أسفل أكوام من الأنقاض.


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