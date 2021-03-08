اختبار للجلد يكشف إصابتك بحساسية البنسلين

كتبت فاطمة خليل

البنسلين مضاد حيوي يوصف بشكل شائع ويساعد على محاربة مجموعة متنوعة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا - من آلام الأذن والتهابات الجيوب الأنفية إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، ومع ذلك، فإنه يسبب رد فعل تحسسي لعدد قليل من الناس قد يشمل الطفح الجلدي وحكة العين والحمى وضيق التنفس وتورم الشفاه واللسان أو الوجه، لكن هناك اختبار قد يساعد في تأكدك من الإصابة بحساسية البنسلين، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

اختبار الجلد لحساسية البنسلين يتم إجراؤه بشكل شائع ويمكن إجراؤه بأمان- حتى في المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين لديهم ردود فعل خطيرة تجاه البنسلين.

كيفية إجراء اختبار حساسية البنسلين



1. التحقق من صحة اختبار البنسلين



للتأكد من أن جلدك يتفاعل بشكل طبيعي، ستضع الممرضة محلول ملحي ومحلول هيستامين إذا تفاعلت بشرتك مع المحلول الملحي ، فهذا يعني أن بشرتك حساسة للغاية ولا يمكن تفسير الاختبار.

يجب أن يتسبب محلول الهيستامين في ظهور منطقة حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة تشبه لدغة البعوض إذا لم يكن هناك رد فعل ، فقد لا يظهر اختبار الجلد لديك حساسية حتى لو كان لديك واحد ، ولهذا السبب لا يمكن تفسير الاختبار.

إذا كان جلدك لا يتفاعل مع المحلول الملحي ، ولكنه يتفاعل مع الهيستامين ، فإن هذا يثبت صحة اختبار الجلد: جلدك لديه القدرة على التفاعل مع مسببات الحساسية المحتملة.

2. اختبار حساسية البنسلين



في الوقت نفسه، تضع الممرضة قطرات سائلة من البنسلين على جلدك وتقوم بخدش السائل حتى يصل إلى أسفل الطبقة العليا من بشرتك يجب أن يحدث رد فعل مشابه لدغة البعوض في غضون دقائق إذا كان لديك حساسية من البنسلين.

إذا لم يتفاعل جلدك مع البنسلين ، فإن الاختبار داخل الأدمة بالجلد هو الخطوة التالية، والتي تتضمن قيام ممرضة بحقن كمية صغيرة من سوائل البنسلين في جلدك بعد 15 دقيقة ، يُفحص اختبار الجلد بحثًا عن علامات رد الفعل التحسسي.

3. تطبيق جرعة التحدي



إذا كانت اختبارات وخز الجلد والجلد داخل الأدمة سلبية، فستتلقى جرعة التحدي من البنسلين أو دواء آخر من نوع البنسلين (مثل أموكسيسيلين)، وبعد ذلك ستتم ملاحظتك لمدة 30 دقيقة.

جرعة التحدي هذه مهمة لأنها تتحقق من صحة اختبار الجلد وتوضح أنه يمكنك تناول البنسلين والأدوية الشبيهة بالبنسلين دون رد فعل تحسسي.