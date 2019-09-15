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فى ذكرى اكتشافه.."البنسلين" أول مضاد حيوى فى التاريخ.. اعرف استخداماته

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 م
فى ذكرى اكتشافه.."البنسلين" أول مضاد حيوى فى التاريخ.. اعرف استخداماته البنسلين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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البنسلين من أعظم الاكتشافات الطبية فى تاريخ البشرية، وهو مضاد حيوى يمكن الحصول عليه من فطر "البنسيليوم"، وفى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر عام 1928 تحل ذكرى اكتشاف البنسلين، على يد العالم ألكسندر فليمنج، حيث جاء هذا الاكتشاف بمحض الصدفة، فى هذا التقرير نتعرف على قصة الاكتشاف وأهمية البنسلين واستخداماته.

وبحسب موقع "Medical news today" فإن قصة اكتشاف البنسلين التى حدثت بالصدفة تبدأ حينما عاد ألكسندر فليمنج إلى مختبره يوم 15 سبتمبر عام 1928 بعد أن ترك إناءاً كان مليئاً ببكتيريا  المكورات العنقودية بدون غطاء لفترة من الزمن وحينما عاد تكونت طبقة من العفن باللون الأخضر على سطح الإناء وتسببت فى التخلص من كل البكتيريا التى كانت تملأ الإناء.

وفي مارس 1942، أصبحت "آن ميلر" أول من تلقى علاجاً ناجحاً بالبنسلين، حيث أنقذها من الموت بعد الإصابة الشديدة بعد الإجهاض.

الفطر المستخلص منه البنسلين
الفطر المستخلص منه البنسلين

على الرغم من أن فليمينج اكتشف من الناحية التقنية البنسلين كأول مضاد حيوي، فقد اضطر العلماء إلى القيام بالكثير من الأشياء قبل أن يصبح البنسلين متاحة للاستخدام العام.

وأجرى العلماء هوارد فلوري ، ونورمان هيتلي ، وإرنست تشاين أول دراسات معمقة ومركزة على البنسلين.

ما هو البنسلين؟
 

البنسلين هو أول مضاد حيوى استخدمه الأطباء ودواء مضاد للبكتيريا يهاجم مجموعة واسعة من البكتيريا، وفطريات البنسليوم هي مصدر البنسلين الذي يمكن للناس تناوله عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

يستخدم الناس في جميع أنحاء العالم الآن البنسلين على نطاق واسع لعلاج الالتهابات والأمراض المختلفة.

استخدامات البنسلين
 

وفقاً لموقع "Medicine" تم تطوير العديد من مشتقات البنسلين التي تمنع أنواع البكتيريا أكثر من الدواء، والبنسلين نفسه نشط ضد مجموعة من البكتيريا منها:

-المكورات العقدية (بما في ذلك العقدية الرئوية).

-الليستيريا.

-كلوستريديوم.

- المكورات العصبية.

- الهضمونية العقدية.

ومع ذلك، فإن معظم المكورات العنقودية الآن تقاوم البنسلين.

كما أن مضادات البنسلين الأخرى فعالة ضد

- الأنفلونزا.

-المكورات الرئوية.

- سلالات معينة من المكورات العنقودية.

- السالمونيلا.

- العديد من الأنواع الأخرى من البكتيريا.

البنسلين 1
البنسلين 

تستخدم مضادات البنسلين لعلاج أنواع كثيرة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا الحساسة، يتم استخدامها لعلاج التهابات الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والمعدة والأمعاء والمثانة والكلى، كما أنها تستخدم لعلاج

-الالتهاب الرئوي.

-التهابات الدم (تعفن الدم).

-السيلان .

-التهاب السحايا.


البنسلين

استخدامات البنسلين

اول مضاد حيوى

مضاد حيوى

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