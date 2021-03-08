اليوم السابع
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إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "طنطا _ القاهرة"

الإثنين، 08 مارس 2021 08:21 ص
إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "طنطا _ القاهرة" انقلاب سيارة _ صورة أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

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أصيب شخص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا القاهرة وتصادمها بسيارة أخرى، وتم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي، وتوقف حركة الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى.

 

 


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